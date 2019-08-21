2019/08/21 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت وكالة يمولها كتائب حزب الله، الثلاثاء، أن حريق قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين ناتج عن قصف جوي أمريكي استهدف موقعا لمقر “كتائب حزب الله”، احدى فصائل الحشد الشعبي.ونقلت وكالة المعلومة عن مصدر امني إن “طائرة أمريكية استهدفت مقرا تابعا لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بـ4 صواريخ”، مبينا أن “المقر المستهدف يضم كدسا للعتاد والسلاح تابع لقوات الحشد الشعبي وتحديدا كتائب حزب الله”.وأضاف أن “الحصيلة الأولية للحادث تضرر منزلين بسبب الصواريخ المتطايرة من مخزن العتاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام كتائب حزب الله: طائرة امريكية استهدفت مقرا للفصيل في قاعدة بلد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلام كتائب حزب الله: طائرة امريكية استهدفت مقرا للفصيل في قاعدة بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).