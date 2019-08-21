قانوني بشأن رفع الحصانة: النائب يعود مواطنا عاديا.. وسيتمتع بالامتيازات

2019/08/21 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أوضح الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، الإجراءات المترتبة على رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب.

وقال حرب لـ”كلكامش برس”، إن “رفع الحصانة عن النائب أقرب إلى قرار سحب اليد الذي يتعرض له الموظف أثناء التحقيق معه، وهو يمنح السلطات القضائية والتنفيذية حق التعامل مع النائب كمواطن عادي من حيث تفتيش ممتلكاته واعقتاله”.

وأضاف حرب أن “النائب لا يحق له التصويت واعداد القوانين بعد رفع الحصانة، فيما يتمتع براتبه وحماياته بصورة طبيعية، وله حق دخول مجلس النواب وحضور الجلسات، كما يستحسن أن لا يحضر الجلسات”.

وأشار حرب إلى أن “الحصانة تعود بعد تبرئته أمام القضاء شرط اكتساب القرار الدرجة القطعية”.

وكانت وثائق قد أظهرت رفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصانة عن النائب طلال الزوبعي على خلفية تهم فساد، فيما تداولت تقارير صحفية ترجيحات بشأن مجموعة أخرى من قد تصل إلى 10 نواب.

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