أسئلة ساذجة

2019/08/21 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعم عزيزي أسألتك ساذجة لا تدل الا على تنظيف تجميل وجه ال سعود وكلابهم الوهابية لكنك من حيث لا تدري أضفت اليه قبحا وقذارة

لماذا لا تذهب كلاب ال سعود القاعدة داعش الى ايران وتذهب الى سوريا والعراق

اريد ان اوضح لك حقيقة اعتقد انك تعرفها ا ن ال سعود هم رحم الارهاب الوهابي وحاضنته وان هناك اكثر من 250 منظمة ارهابية وهابية كلها ولدت من رحم ال سعود ونمت في حضنها وكلها تدين بالدين الوهابي ومنتشرة في كل انحاء العالم من الفلبين شرقا حتى المغرب غربا ومن فرنسا وبريطانيا شمالا حتى استراليا جنوبا مهمتها تدمير الحياة وذبح الانسان ونشر الظلام والوحشية

نعم ا ن ال سعود وكلابهم الوهابية اعتبروا الشيعة وخاصة شيعة العراق هم القوة المعرقلة لمسيرتهم الظلامية الوحشية والسد الذي يحول دون تحقيق نواياهم الخبيثة لهذا اعلنوا الحرب عليهم فوجدوا فرصة ملائمة في ضعف الحكومة وحالة الفوضى التي يعيشها العراق بعد تحريره من بيعة العبودية التي فرضتها عليه الفئة الباغية بقيادة معاوية حاول الطاغية المقبور تجديدها الا ان شعبنا قبره وقبرها الى الابد لهذا ارسل آل سعود كلابهم الوهابية داعش والقاعدة بعد ان أتفقوا مع عبيد وخدم صدام على التحالف والتعاون في تدمير العراق وذبح العراقيين وتنفيذ وصية ربهم الفاسد المنافق معاوية التي تقول( لا يستقر لكم الامر الا اذا ذبحتم تسعة من كل عشرة من العراقيين وما تبقى منهم اجعلوهم عبيد وملك يمين) ومن هذا المنطلق تحرك ال سعود وكلابه الوهابية والصدامية لتنفيذ وصية معاوية وهذه الحالة بدأت في زمن الطاغية المقبور عندما حرض ال سعود صدام على اعلان الحرب على الصحوة الاسلامية التي جسدت نبوة الرسول الكريم محمد ص

وكان من شروط الاتفاق بين الطاغية المقبور وبين ال سعود ا ن ال سعود يدفعون عن كل شيعي عراقي يقتل خمسة ملايين دولار وعلى صدام ان يقدم قائمة بأسماء القتلى الشيعة بل ان صدام اكد لهم بانه لم ولن يبقي شيعيا واحدا في العراق كما انه اي صدام اراد ان يثبت انه وحده القادر على تحقيق رغبة ال سعود وتحقيق مخططاته الخبيثة ومنها تنفيذ وصية المنافق الفاسد معاوية فرفع شعار لا شيعة بعد اليوم وقصف مراقد ائمة اهل البيت وقرر هدمها وذبح من يزورها

لكن صرخة الحسين قبرت صدام وأزلامه وحطمت احلام ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية وأفشلت مخططاتهم في العراق وبدأت تلك الصرخة التي صرخها الاحرار في اليمن وفي البحرين وفي قطر وفي لبنان وسوريا والعراق بقبر ال سعود وكلابهم وكل المجرمين من امثالهم امثال معاوية وزمرته الفئة الباغية

اما قولك لماذا ال سعود لا يرسلون كلابهم الوهابية الظلامية داعش القاعدة الى ايران حقا لا ادري هل انك مصاب بعمى البصيرة ام ان دولارات ال سعود اعمتك بصيرتك كأي بوق مأجور يعمل في خدمتهم رغم اني لا اميل الى ذلك ابدا

المعروف ا ن ال سعود وكلابهم اعلنوا الحرب على الشعب الايراني في اليوم الاول لانتصار الصحوة الاسلامية في ايران وبوسائل مختلفة ومتنوعة لانهم شعروا ان نهايتهم بدأت لهذا لا بقاء لهم في الجزيرة الا بالقضاء على الجمهورية الاسلامية الايرانية وأطفاء شمس الصحوة الاسلامية التي اشرقت من ايران وبدات في تبديد ظلام الظلمة الفجرة وفي المقدمة ال سعود فاستخدموا كل الوسائل القذرة مثل الطائفية والعنصرية وحتى المدنية وحقوق الانسان واستخدموا كل وسائل الاغراء الخسيسة لكن وحدة الشعب الايراني وتمسكه بقيادته الصادقة المخلصة افشل كل مخططات ال سعود وحطم كل احلامهم وهذا باعتراف سيدهم الرئيس الامريكي ترامب عندما قال ان الشعب الايراني شعب حر وحضاري وان قيادته التي تقوده ستجعل من ايران دولة كبرى

وهذا يعني ا ن ال سعود ارسلوا كلابهم الوهابية القاعدة وداعش وبشكل مستمر ولا زالوا مستمرون في ارسال كلابهم الى ايران ويتآمرون على ايران وعلى شعب ايران ولم يتوقفوا ولا دقيقة واحدة لا يدرون ان اسلوبهم هذا سيسرع في نهايتهم وقبرهم الى الابد كما تقبر اي نتنة قذرة ليتك عزيزي تنصحهم

صحيح انهم الآن في حماية امريكا لكن الرئيس الامريكي قالها بصراحة وبدون مجاملة انتم بقرة حلوب طالما ضرع البقرة يدر فانها في حماية صاحبها ومتى ما جف ضرعها يقوم بذبحها فأنتم كذلك

ثم يسأل لماذا كلاب ال سعود الوهابية القاعدة داعش وغيرها تذهب الى ليبيا ولم تذهب الى مصر الى تونس الى الجزائر الى المغرب حقا انه سؤال غريب اي نظرة عقلانية عزيزي تثبت لك بكل وضوح ان كلاب ال سعود ذهبت الى

كل البلدان العربية والاسلامية وذبحت شبابها واسرت واغتصبت اعراضها ودنست ارضها ودمرتها ابتداءا بمصر والجزائر وتونس والمغرب والصومال وغيرها كما ان هذا الكلاب تتحرك وفق ظروف البلد الامنية اذا كانت غير مستقرة وفي حالة فوضى فيكون تاثيرها كبير وواسع ومؤثر واذا كانت مستقرة لا شك ان تأثيرها يكون اقل الى درجة الاضمحلال لكن هذا لا يعني انها لا تحاول الدخول فانها تستغل الفرص لنشر الفوضى والارهاب والفساد

مهدي المولى

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