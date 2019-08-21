رئاسة مجلس النواب توضح حقيقة رفع الحصانة عن نائبين

2019/08/21 | 01:53

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، توضيحا بشأن انباء رفع الحصانة عن نائبين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ان "وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلٍّ من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي".

واضاف، انه "يود أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهما أي طلب من القضاء لرفع الحصانة".

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاقليم لن تطبق مشروع قانو الخدمة الإلزامية، في حال شُرع داخل مجلس النواب.

وقال بشار الكيكي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه

بغداد اليوم _ بغداد

رأى عضو اتحاد القوى العراقية حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، إن الخدمة الإلزامية "تفاقم" حالة عسكرة المجتمع الموجودة في العراق، في ذات الوقت الذي يمكن لها أن تعزز التعايش المجتمعي بين أبناء المحافظات المختلفة.

وقا

‏بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة مسيرة" هي من قصفت مستودع الأسلحة التابع للحشد الشعبي في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه سؤالا إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن ا

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