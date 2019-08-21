"ناسا" تكتشف كوكبا عملاقا خارج مجموعتنا الشمسية

2019/08/21 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت عمليات الرصد المباشرة من تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ولأول مرة عن وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري

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