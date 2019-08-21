مجلس النواب يوضح حقيقة رفع الحصانة عن الزيدان والفهداوي

2019/08/21 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وضح مجلس النواب، اليوم الاربعاء، حقيقة رفع الحصانة عن النائبين فلاح حسن الزيدان وقاسم الفهداوي حسب ماتم تداوله في وسائل الاعلام.

واكد المكتب الاعلامي

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