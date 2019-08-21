مكتب الحلبوسي يصدر توضيحاً بخصوص رفع الحصانة عن الفهداوي والزيدان

2019/08/21 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلوبسي ، اليوم الاربعاء، توضيحاً بخصوص رفع الحصانة عن النائبين فلاح الزيدان وقاسم الفهداوي.

وقال المكتب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلٍّ من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي، ويودُّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهم أي طلب من القضاء لرفع الحصانة".



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