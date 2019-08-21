2019/08/21 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 01S8G_kNnns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى | اتباع اهل البيت يحيون عيد الغدبر الاغر في مقام الامام زين العابدين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى | اتباع اهل البيت يحيون عيد الغدبر الاغر في مقام الامام زين العابدين عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).