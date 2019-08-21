حنان الفتلاوي تصدر توضيحا بشأن تقديمها مقترح مكافأة لمن يتزوج أرملة او مطلقة

2019/08/21 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة يوم الثلاثاء ما تم تداوله بما يخص تقديمها مقترحا يقضي بمنح مكافأة لكل من يتزوج ارملة او مطلقة.

وقالت الفتلاوي في بيان اليوم، ان “بعض الصفحات والمواقع تداولت خبراً ملفقاً من انتاج الجيوش الالكترونية مفاده اني قدمت مقترح تقديم مكافأة لمن يتزوج ارملة او مطلقة”.

واضافت انه “في الوقت الذي انفي فيه هذا الخبر جملةً وتفصيلاً وارفض اي محاولات من شأنها الاساءة او تقليل من قيمة وكرامة المرأة ، فإنني ادعو وسائل الاعلام الرصينة الى توخي الدقة والحذر بتداول هذه الاخبار الكاذبة”.

وتابعت الفتلاوي “اؤكد ان آرائي وتصريحاتي ومواقفي يتم نشرها في صفحتي الرسمية الموثقة في الفيسبوك او تويتر ولست مسؤولة عما ينشر في سواها من الصفحات والمواقع الصفراء”، منوهة الى ان “نفس هذا الخبر قد تم استخدامه سابقاً لتسقيط نساء أخريات”.

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