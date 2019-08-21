ارتفاع عدد الولادات في إقليمين روسيين خلال النصف الأول من العام الجاري

2019/08/21 | 02:25

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ارتفع عدد الولادات في النصف الأول من العام الجاري في إقليمين روسيين فقط وهما موسكو حيث ارتفع عدد الولادات بنسبة 5.9% وجمهورية كرتشاي-تشيركيسيا

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