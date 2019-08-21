نشطاء منظمة UPP الإيطالية يحتفلون بعيد الغدير في قرية تيسخراب مع التركمان الشيعة

2019/08/21 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى الذي تنفّذه المنظمة الإيطالية جسر إلى (UPP) أقام نشطاء المشروع مبادرة الأولى من نوعها في قرية تيسخراب للإحتفال مع الشيعة التركمان في ناحية بعشيقة وفي قرية تيسخراب بمشاركة مسيحيين وإيزيديين وعرب وشبك عصر هذا اليوم في مقام الإمام رضا.بدأت المبادرة بجلب …

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