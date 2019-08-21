بتواجد الايزيديين لاول مرة، انطلاق المؤتمر العالمي “أديان من أجل السلام” في المانيا

2019/08/21 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 __ ميونيخ افتتح الرئيس الألماني شتاينماير اليوم الثلاثاء 20.08.2019 النسخة العاشرة من المؤتمر العالمي “أديان من أجل السلام”، الذي يشارك فيه 900 شخصية تمثل مختلف الأديان في العالم وسيكون محور النقاش هذا العام في المؤتمر على دور المرأة في عمليات السلام.كما سيناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى 23 أغسطس الجاري، دورَ الأديان …

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