2019/08/21 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ve7nPTMLFXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد | عبد المهدي يبحث مع وزيرة الدفاع الالمانية القضايا المشتركة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد | عبد المهدي يبحث مع وزيرة الدفاع الالمانية القضايا المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).