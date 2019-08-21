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شاهد بالفيديو.. بغداد | عبد المهدي يبحث مع وزيرة الدفاع الالمانية القضايا المشتركة


شاهد بالفيديو.. بغداد | عبد المهدي يبحث مع وزيرة الدفاع الالمانية القضايا المشتركة
2019/08/21 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ve7nPTMLFXw

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