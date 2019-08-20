لعبة بين يدي الشيطان

2019/08/21 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاك الاحمد

تجيد أستخدام الحيل والتلاعب بي، جديرا لي أن أصفق بحرارة لعرضك السحري وأنت تخفي ذكرياتي واحدة تلو الاخرى بقبعتك السوداء الطويلة ، تمسكني بيديك وتسحقني والجمهور متحمس لأنصهاري واختفائي العجيب بين أصابعك وكأني حفنة تراب تطايرت بين الجموع ، بعدها تلوح بالمنديل الحريري بكل ثقة تقلبه يمينا وشمالا وبحركة سريعة تجعلني حمامة بيضاء وتخلق لي جناحين كبيرين ناعمين أحلق بهما بسعادة مبتعدة عنك ولكن سرعان ما يصطدم رأسي بنهاية القبعة ، و ها أنت تعيدني للقبعة السوداء ، أمكث داخلها منتظرة حركاتك السحرية لأطلاق سراحي ، فترفع قبعتك وترمي بها للسماء لأحلق قليلا وأسقط بين ذراعيك بكامل جسدي وفستاني الابيض ، ليقف الجمهور منبهرا بهذا الاداء الساحر ، تحرقني ، تقتلني ، تثبتني بلوح دائري ادور معه لترميني آنت بسهامك العمياء، تقسمني نصفين داخل صندوق خشبي ، ثم تجمعني وتعيدني غير أبها للفوضى التي تحدثها بي، الجميع ينبهر بك مشدوها ..و لم يتكلف أحدا ما عناء التفكير ولو للحظة واحدة عن مشقتي وأنا أتحول من شيء لشيء كلعبة بين يدي الشيطان .

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