عدد من قيادات ونواب الكتل في البرلمان يهددون بتدويل قضية الجثث المجهولة في محافظة بابل

2019/08/21 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - احمد الزيدي

هدد عدد من قيادات ونواب الكتل في البرلمان العراقي، الثلاثاء بتدويل قضية الجثث المجهولة في محافظة بابل حال تقاعس الحكومة عن أداء دورها.وذكر زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الثلاثاء، في حال عدم أداء الحكومة دورها فيما يتعلق بجثث بابل فإننا ملزمون بسلك مسارات أخرى مثل المسار القضائي والدولي لعرض الملف الانساني على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية باعتبارها جريمة ضد الانسانية.وأضاف النجيفي في البيان الختامي إن المليشيات استغلت منطقة جرف الصخر لنشاطات وسجون سرية لافتًا إلى وجود آلاف الشهود عن جرائم ارتكبت في جرف الصخر.

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