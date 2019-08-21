توفيق أبو شومر - بكتيريا سامة في غزة !!ّ

2019/08/21 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر أبرزتْ صحفُ إسرائيل يوم 20-8-2019م خبرا على لسان أحد المقربين من نتنياهو يقول: "إسرائيل مستعدة لفتح أجوائها لترحيل فلسطينيي غزة طوعا"إليكم تفصيلا لهذه الخطة القديمة الجديدة:واظب زعماء إسرائيل منذ إعلان قيام إسرائيل على ترحيل كل الفلسطينيين، فلسطينيي الضفة الغربية، والفلسطينيين الصامدين في أرضهم، منذ عام 1948م، وبخاصة سكان غزة بإرغامهم على الهجرة، قال، الباحث الأكاديمي، بني موريس، الذي......

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