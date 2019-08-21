2019/08/21 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث عندما يبكي المناضل..هل تصدقون؟ المناضل يبكي!!أولا، وببساطة، يبكي المناضل لأنه إنسان.فعقل المناضل عقل إنسان وكذلك قلبه وجوارحه...إن المناضل يبكي ويضحك ويفرح ويحزن ويحب ويلعب...، المناضل يعشق الحياة والجمال والصدق والبساطة والوضوح...المناضل يبكي، وقد يبكي في أعماقه ودون أن يشعر به أحد، عندما يجرح أو يخذل أو يغدر أو يهان من طرف الأقربين والمقربين، أصدقاء أو رفاق أو أشباه ذلك.........

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