مكتب رئيس مجلس النواب: لم يرد بحق الزيدان والفهداوي أي طلب من القضاء لرفع الحصانة عنهما

2019/08/21 | 03:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بياناً اكد فيه عدم ورود أي طلب من القضاء لرفع الحصانة عن النائبين فلاح الزيدان وقاسم الفهداوي.

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