رئاسة مجلس النواب توضح حقيقة رفع الحصانة عن نائبين

2019/08/21 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، توضيحا بشأن انباء رفع الحصانة عن نائبين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ان “وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلٍّ من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي”.

واضاف، انه “يود أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهما أي طلب من القضاء لرفع الحصانة”.

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