إسرائيل تُدخل عاملا مربكا على المعادلة الأمنية في العراق

2019/08/21 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تسود صفوف كبار قادة الميليشيات الشيعية والسياسيين العراقيين الموالين لإيران حالة من الحيرة والارتباك، جرّاء دخول عامل جديد على المعادلة

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