انهيار الحكومة الشعبوية في إيطاليا

2019/08/21 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت إيطاليا في أزمة سياسية غير مسبوقة مع إعلان رئيس الحكومة الائتلافية جوزيبي كونتي استقالته من منصبه، حيث أدى انعدام الاستقرار الحكومي

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