الجبوري يوجه سؤالاً لعبد المهدي ويكشف: طائرة مسيرة قصفت مستودعات الحشد في بلد

2019/08/21 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، إن “طائرة مسيرة” هي من قصفت مستودع الأسلحة التابع للحشد الشعبي في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه سؤالا إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن الحادثة.

وكتب الجبوري على صفحته بموقع “فيسبوك”: “قصف طائرة مسيرة لمستودعات اسلحة لأحد فصائل الحشد الشعبي في منطقة بلد يثير سؤالا ان كانت الجهة التي ارسلت الطائرة قد حصلت على موافقة القائد العام للقوات المسلحة الذي سبق وان حصر موافقات الطيران به شخصيا”.

وأضاف عضو مجلس النواب السابق: “خصوصا ان المكان الذي تم قصفه الى جوار قاعدة جوية مخصصة لطائرات اف 16 !؟”.

وانفجر، قبل ساعات، كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، وأدى إلى إندلاع حريق، بحسب مديرية الدفاع المدني التي أكدت أن فرقها سيطرت على الحريق.

وجاء ذلك، بعد أيام على انفجار كدس عتاد في معسكر “صقر” جنوبي بغداد، الذي يضم قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وقد أدى الحادث إلى اندلاع حرائق في مستودعات المعسكر وانفلاق صواريخ وتطايرها عشوائيا مما تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.

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