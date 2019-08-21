رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته في خطاب أمام مجلس الشيوخ

2019/08/21 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الثلاثاء، تقديم استقالته في جلسة عاصمة للبرلمان الإيطالية، فيما اتهم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني اليميني الشعبوي بـ»اللا مسؤولية» بعد أن تسبب في انهيار الائتلاف الحكومي في.وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ انتقد كونتي وزير الداخلية معتبرا «أنه خدم مصالحه الخاصة ومصالح حزبه».وقال إن «حض المواطنين على التصويت جوهر الديموقراطية، لكن الطلب منهم الاقتراع كل سنة غير مسؤول».وتابع أن «البلاد بحاجة ملحة إلى تبني تدابير لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي والاستثمارات».وأعلن «سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا ...سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي» بعد النقاشات.كما انتقد سالفيني «لعدم احترامه القواعد والمؤسسات» وأنه طالب بانتخابات مبكرة للحصول على «كامل السلطات».وقال كونتي «عزيزي وزير الداخلية سمعت مطالبتك بـكامل السلطات ودعوت أنصارك للنزول إلى الشارع لدعمك.هذا موقف يقلقني».وتابع «لا نحتاج إلى صلاحيات تامة بل إلى قادة لديهم حس المؤسسات».وبدت القطيعة أمراً واقعاً مع التصريحات اللاذعة التي أطلقها زعيم الرابطة ضدّ الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين «خمس نجوم» والحزب الديموقراطي «فقط من أجل عدم خسارة مقاعدهم».وتساءل في مداخلة عبر إذاعة «24»، «ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص المعادين لسالفيني»؟ وقبل جلسة مجلس الشيوخ، رفع متظاهرون أمام المبنى لافتة كتب عليها «كونتي، إيطاليا تحبك»، وهو الذي تحوّل في غضون 10 أيام من «رجل غير معروف إلى السيّد (رئيس الوزراء) كونتي»، وفق الخبير في الأزمات الإيطالية الصحافي المخضرم آلدو غارسيا.

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