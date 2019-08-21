العراق يريد «دور أوربي» لتعزيز قدراته العسكرية

2019/08/21 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميبحثت وزيرة الدفاع الالمانية الجديدة في بغداد، أمس الثلاثاء، اليوم مع برهم صالح وعبد المهدي توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات القوات الامنية العراقية وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وتطوير التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين ومساهمة بلادها في إعمار العراق.وخلال اجتماعه مع وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور، أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تطلع العراق الى «استمرار التعاون بين البلدين الصديقين والى الشراكات والمشاريع الكبرى مع ألمانيا لإعمار العراق وتحقيق النهضة الشاملة». وقال في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «عملنا المشترك هو طريق مستدام يبني شراكة طويلة الأمد ويعزز فكرة الأمن الدائم وليس المصطنع الذي قد يزول بزوال القوة العسكرية».وأشار عبد المهدي الى ان «القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي قدمت التضحيات الجسام وكانت أهم عوامل النصر على تنظيم داعش»، لافتاً إلى ان حكومته تقدّر هذه التضحيات، وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة عملية ارادة النصر ضد بقايا التنظيم.ونوه رئيس الوزراء الى ان بغداد تولي اهمية كبيرة لعلاقات التعاون مع المانيا واستمرارها في جميع المجالات وتشكر المانيا على وقوفها معها في الحرب على داعش، فيما أمل في «الاستمرار في التعاون الأمني والاستخباري الذي استطعنا من خلاله حماية بلدينا وشعبينا وحيث امامنا عمل كبير في المجال الاقتصادي ونتطلع لإقامة شراكة مع الشركات الالمانية الكبرى التي تحظى بتقدير الشعب العراقي لجودتها وصناعاتها المعروفة».وثمن عبد المهدي الدور الذي تلعبه ألمانيا لتحقيق السلم العالمي، لافتاً إلى تطابق الموقفين العراقي والألماني حول الوضع الاقليمي.من جهتها، أعربت الوزيرة الالمانية عن اعتزاز بلدها بالعلاقات مع العراق وبالرغبة المشتركة بتوسيعها وزيادة التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية واعادة البناء.وقالت «نحن مع استقلالية القرار العراقي واستقرار العراق هو استقرار للمنطقة واننا سعداء بتطور العراق واستقراره وشجاعة قواته المسلحة ونريد مساعدتكم في مجالات التدريب ودعم قدرات القوات العراقية وتحسين البنى التحتية والتعاون الاقتصادي ونقف مع الحكومة العراقية في اجراءاتها لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد»، موضحة تطابق وجهات النظر بين البلدين، فيما أكدت أن ألمانيا مع استقرار المنطقة والحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.بدوره، أكد الرئيس برهم صالح خلال اجتماعه في قصر السلام ببغداد مع الوزيرة الألمانية والوفد المرافق لها على «أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب»، مشدداً على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة واعتماد الحوار الجاد لإنهاء الأزمات التي تواجهها. وقال صالح في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أن العراق يحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً الدور الألماني ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب ودعم العراق في مجالات إعادة الاعمار وعودة النازحين الى ديارهم. وأكد على أهمية توسيع التعاون العسكري مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات القوات الامنية العراقية.من جانبها، أكدت كارنباور دعم بلادها لاستقرار العراق ووحدته، مشيدة «بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد عصابات داعش الارهابية»..ومشددة على حرص ألمانيا على توسيع آفاق التعاون مع العراق على جميع المستويات. وكانت كارنباور قد وصلت الى بغداد في أول زيارة خارجية رسمية لها منذ توليها مهام منصبها الحالي في 18 من الشهر الحالي ما ابقى قيادة الجيش الاتحادي الألماني في أيدي النساء فهي الان المرأة الثانية على رأس وزارة الدفاع الاتحادية.ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الى العراق أربعة نواب من البرلمان الألماني وهم نيلس شميد وزيمتيه مولر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وإنجو جديشنس من الحزب المسيحي الديمقراطي وكانان بيرام من حزب الخضر. وكانت كرامب كارنباور التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل، قد أكدت مؤخرا أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة تنظيم داعش لا تزال يُنظر إليها على أنها مهمة للغاية، ولذلك فهي تدعم تمديد مهمة القوات الألمانية التي تشارك في العراق بمهام تدريب الجيش وقوات الأمن ضمن التحالف الدولي.وقالت الوزيرة قبل مغادرة برلين ان «ما يقوم به الجيش الألماني في العراق إسهام معترف به دوليا لمكافحة يقوم بها تحالف دولي ضد إرهاب ما يسمى بتنظيم داعش.يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد داعش حتى الآن بطائرات استطلاع تورنادو وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.وكانت كارنباور قد تولت في ديسمبر 2018 رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي خلفا لميركل.

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