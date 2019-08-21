2019/08/21 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HtruexlJTYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة مملوءة بالصور الشعرية للسيد عبد الخالق المحنة كتبها عام 1992 صرت مثل النهب و زماط ناهبها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة مملوءة بالصور الشعرية للسيد عبد الخالق المحنة كتبها عام 1992 صرت مثل النهب و زماط ناهبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).