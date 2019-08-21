تاج السر عثمان - الثورة تُولد من جديد

2019/08/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان جاءت مواكب 17 أغسطس يوم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" لتؤكد أن الثورة تُولد من جديد، كما عبرت شعارات الجماهير في" قاعة الصداقة" في "ساحة الحرية" ، وزخم وصول قطار عطبرة مثل : " ثوار أحرار حنكمل المشوار" ، " الشعب يريد قصاص الشهيد" ، " الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، "مدنيااااو"، " الويل لشعب لم يكمل ثورته" ، " المجلس يسقط كلو "، ..الخ.مما أكد أن الشارع هو الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة استم......

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