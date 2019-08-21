2019/08/21 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تاج_السر_عثمان جاءت مواكب 17 أغسطس يوم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" لتؤكد أن الثورة تُولد من جديد، كما عبرت شعارات الجماهير في" قاعة الصداقة" في "ساحة الحرية" ، وزخم وصول قطار عطبرة مثل : " ثوار أحرار حنكمل المشوار" ، " الشعب يريد قصاص الشهيد" ، " الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، "مدنيااااو"، " الويل لشعب لم يكمل ثورته" ، " المجلس يسقط كلو "، ..الخ.
مما أكد أن الشارع هو الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة استم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - الثورة تُولد من جديد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مما أكد أن الشارع هو الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة استم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - الثورة تُولد من جديد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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