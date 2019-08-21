كمال غبريال - العالم إلى أين

2019/08/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال يشهد العالم الآن عدة ظواهر:‏‏- التهديد الذي تشكله شعوب العالم الإسلامي للغرب الأوروبي والأمريكي، عبر الزحف البشري إليه، محملاً بالفكر ‏المعادي لقيم ونمط الحياة الغربية.ما ترتب عليه حتى الآن تغييرات ديموجرافية خطيرة في كثير من دول أوروبا، وصل ‏في بعضها مثل فرنسا وربما ألمانيا أيضاً إلى درجة قد تكون غير قابلة للتدارك.‏‏- تصاعد الفكر اليميني المحافظ في كل من أوروبا وأمريكا، والمتوقع تفاقمه م......

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