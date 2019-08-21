2019/08/21 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال يشهد العالم الآن عدة ظواهر:- التهديد الذي تشكله شعوب العالم الإسلامي للغرب الأوروبي والأمريكي، عبر الزحف البشري إليه، محملاً بالفكر المعادي لقيم ونمط الحياة الغربية.
ما ترتب عليه حتى الآن تغييرات ديموجرافية خطيرة في كثير من دول أوروبا، وصل في بعضها مثل فرنسا وربما ألمانيا أيضاً إلى درجة قد تكون غير قابلة للتدارك.- تصاعد الفكر اليميني المحافظ في كل من أوروبا وأمريكا، والمتوقع تفاقمه م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - العالم إلى أين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما ترتب عليه حتى الآن تغييرات ديموجرافية خطيرة في كثير من دول أوروبا، وصل في بعضها مثل فرنسا وربما ألمانيا أيضاً إلى درجة قد تكون غير قابلة للتدارك.- تصاعد الفكر اليميني المحافظ في كل من أوروبا وأمريكا، والمتوقع تفاقمه م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - العالم إلى أين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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