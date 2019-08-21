2019/08/21 | 07:59

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شرطة بابل تلقي القبض على 42 مطلوباً في المحافظة

كلمة -

بابل

ألقت قوة أمنية، القبض على 42 مطلوباً في المحافظة باتهامات

مختلفة.

وذكر بيان لشرطة بابل أنه "نفذت قوات من دوريات مراكز شرطة بابل

حملة أمنية واسعة شملت مناطق عدة من المحافظة لمتابعة تنفيذ أوامر

القبض الصادرة من المحاكم المختصة، كانت حصيلتها القبض على 36

مطلوباً للعدالة بقضايا مختلفة".

وأضاف "فيما تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من اعتقال 6متهمين

بجرائم متنوعة بمناطق متفرقة من المحافظة" مبيناً ان "أثنين منهم

مطلوبين بجريمة القتل العمد وفق المادة «406 ق ع»، وأثنين آخرين وفق

المادة «5/ الإتجار بالبشر» ومتهم بقضايا السرقة وآخر بالتزوير".

وأشار البيان الى ان "عمليات القبض نفذت بالاعتماد على معلومات

استخبارية دقيقة".

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