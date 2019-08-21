2019/08/21 | 07:59

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الاعتداء على كوادر حملة رفع التجاوزات في بغداد

كلمة -

بغداد

أعلنت أمانة بغداد عن ثالث اعتداء على كوادر الأمانة خلال

24 ساعة فقط.

وذكر بيان للأمانة اطلع عليه موقع كلمة الإخباري

ان "ملاكاتها في بلدية الاعظمية تعرض الى اعتداء طال كادرها البشري

والآلي خلال حملة لإزالة التجاوزات ضمن منطقة الكسرة شمال بغداد، ما

دعا الى نقل الموظف المصاب لتلقي العلاج وتسيير عدد من المعتدين الى

الجهات المختصة".

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