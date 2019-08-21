"المالية" تتوقع "عجزا" في موازنة العراق لعام 2020 يصل لـ72 ترليون دينار

2019/08/21 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي السعداوي ان ترتفع نسبة العجز فيها الموازنة المالية لعام 2020 الى 72 ترليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات".

وعزا السعداوي، في حديث لجريدة "الصباح"، شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء زيادة العجز الى "سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى الموازنة، فضلاً عن امتناع اقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية الى بغداد".

ولفت السعداوي، إلى أن "العجز سيزيد الأعباء على الحكومة وقد يضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيكون عبئاً على كاهلها في المقبل من السنوات"، عاداً السياسة المالية للحكومة بأنها "خاطئة بسبب القرارات غير المدروسة لمجلس الوزراء بصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى مشروع الموازنة، إضافة الى مخالفة وزير المالية بصرف أموال الى إقليم كوردستان رغم عدم التزامه بدفع إيراداته النفطية والحدودية الى بغداد"، حسب تعبيره.

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