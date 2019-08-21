امنية بغداد لـ

2019/08/21 | 09:05

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العهد نيوز- بغداد

رأت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ان عملية نقل مخازن الاعتدة الى خارج المدن تحتاج الى وقت.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي لـ"العهد

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