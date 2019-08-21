لمحة نادرة عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية

2019/08/21 | 09:05

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كشفت عمليات الرصد المباشرة من تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ولأول مرة، عن وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري بحجم الأرض

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