البلداوي: شهود العيان رصدوا تحليق احدة الطائرات قبل استهداف قاعدة بلد

2019/08/21 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الثلاثاء، ان شهود العيان المتواجدين قرب قاعدة بلد الجوية رصدوا تحليق لاحدى الطائرات قبل حدوث الاستهداف للقاعدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة من قبل الحكومة تجاه القوات الاميركية.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “على الحكومة تنفيذ قرارها بشأن حظر حركة الطيران، حيث تم […]

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