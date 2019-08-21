نصيف: الفساد موجود داخل السلطة التنفيذية ومجلس مكافحته لايمتلك السند القانوني

2019/08/21 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الاربعاء، ان الفساد موجود داخل السلطة التنفيذية حيث لايمكن للحكومة ان تكون لوحدها الرقيب والحسيب، لافتة الى ان الكثير من المؤسسات الترهلية تم تفعيلها من قبل الحكومة الحالية واحدها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خاصة انه لايمتلك السند القانوني.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المنظومة الرقابية […]

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