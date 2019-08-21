2019/08/21 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مدير عام نجدة بغداد الجديد باشر بمهام عمله.وقال المصدر في حديث لـه , إن “مدير عام نجدة بغداد العميد علي كريم عباس باشر صباح اليوم بمهام عمله “.وأفاد مصدر أمني ، أمس الثلاثاء ، بأنه تم إنهاء تكليف مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي من مهامه، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام نجدة بغداد الجديد يباشر بمهام عمله النعيم نيوز.

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