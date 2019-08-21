نائب عن النجف: زرعنا 200 الف دونم بالشلب وسنستغل البحر بهذا المحصول

2019/08/21 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الاربعاء، ان محافظته زرعت 200 الف دونم بمحصول الشلب، لافتاً الى ان هناك توجهات لاستصلاح اراضي بحر النجف وزراعتها بالحنطة والشلب خلال السنوات المقبلة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاراضي تم زراعتها بنسبة 100% بمحصول الشلب حيث بلغت المساحات المزروعة 200 الف دونم في […]

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