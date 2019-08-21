مكتب الحلبوسي يوضح حقيقة رفع الحصانة عن النائبين قاسم الفهداوي وفلاح الزيدان

2019/08/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن رفع الحصانة عن النائبين قاسم الفهداوي وفلاح الزيدان.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلٍّ من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي".

وأضاف انه "يود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهم أي طلب من القضاء لرفع الحصانة".

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