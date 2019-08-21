الرافدين يوضح ضوابط سلفة الـ25 مليون لموظفي الدولة

2019/08/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، أن منح سلفة الـ25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد".

وأضاف البيان أن "السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة" داعيا "موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف".

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