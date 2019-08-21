نائب يحذر من استغلال موضوع رفع الحصانة بتصفية الخلافات الشخصية

2019/08/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي، الاربعاء، من استغلال موضوع رفع الحصانة عن النواب في تصفية الخلافات الشخصية، لافتاً الى ان رفع الحصانة ظاهرة صحية يجب تفعيلها على جميع النواب وخاصة المتورطين بالفساد.وقال المرشدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “النائب طلال الزوبعي لديه بعض المشاكل مع البرلمان ورفع الحصانة قد يكون […]

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