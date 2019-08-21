مجلس بغداد يكشف اسباب سحب يد النائب الفني للمحافظ لمدة 60 يوماً

2019/08/21 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، الاربعاء، اسباب سحب يد النائب الفني للمحافظ (علي هيجل) لمدة 60 يوماً، مبيناً ان موازنة 2017 صرفت خلال 8 اشهر، كما ان هناك 45 مليار دينار لم تصرف بشكل وفق الضوابط والتعليمات.وقال الربيعي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “سحب يد نائب المحافظ (علي هيجل) لمدة 60 […]

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