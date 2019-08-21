2019/08/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مجمع المبلغات الرساليات في الرميثة والوركاء في السماوة دوراته الصيفية (دورة الإيمان والولاية) التي استمرت مدة شهرين تقريبا.وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الغدير الأغر حيث أقيمت محافل بهذه المناسبة في بيوت المبلغات والحسينيات , والتي تضمنت بيان أهمية الولاية الكبرى وتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا لجميع طالبات الدورات.وبدورها قالت الإدارة ” إن الدورات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مجمع المبلغات الرساليات في الرميثة والوركاء يختتم دوراته الصيفية النعيم نيوز.

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