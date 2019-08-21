أميركا تحجب نحو 2.7 مليون برميل يوميا من نفط إيران عن السوق

2019/08/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أزالت الولايات المتحدة نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية وذلك بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن ذلك يأتي نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وأضاف بومبيو إن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة تلك الاستراتيجية.

كما قال وزير الخارجية إن بلاده ستتخذ كل إجراء يتسق مع عقوباتها لمنع الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق من تسليم النفط إلى سوريا.

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