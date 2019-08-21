معهد البترول الأميركي: انخفاض مخزونات الخام 3.5 ملايين برميل

2019/08/21 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت مخزونات الخام الأميركي 3.5 ملايين برميل إلى 439.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس الجاري وذلك بحسب معهد البترول الأمريكي.

كما انخفضت مخزونات البنزين 403 آلاف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 169 ألف برميل.

في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 314 ألف برميل.

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