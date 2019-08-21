2019/08/21 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية الثلاثاء العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن الواحد والعشرين باستخراج جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من “ولي الأمر”.وقالت وزارة الخارجية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الواحدة والعشرين، كما تمكنت نساء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تبدأ تطبيق رفع قيود السفر عن النساء وكالة خطوة برس.

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