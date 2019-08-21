بالوثيقة.. الأمر الإداري الخاص بإنهاء تكليف مدير نجدة بغداد وتسليم المهام لعلي كريم

2019/08/21 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … صدرت وثيقة من وزارة الداخلية ,اليوم الأربعاء, تنص على اعفاء مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد رحيم من منصبه وتكليف العميد علي كريم عباس بمهام مدير لنجدة بغداد”.

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