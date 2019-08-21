2019/08/21 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع ، اليوم الاربعاء، بأن الأجهزة الأمنية رفعت الكتل الكونكريتية من أمام منزل محافظ ذي قار.وأضاف المصدر ، أن الأجهزة الأمنية باشرت منذ ليلة أمس ، برفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل محافظ ذي قار، لغرض إعادة فتح الشارع الذي تقطعه تلك الكتل.وأوضح , أن رفع الكتل الكونكريتية تم بإشراف المحافظ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



إزالة الكتل الكونكريتية من أمام منزل محافظ ذي قار النعيم نيوز.

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