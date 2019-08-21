مصرف الرافدين : منح سلفة 25 مليون لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم بالمصرف على دفعات

2019/08/21 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين أن منح سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل دفعات وبفترات زمنية سريعة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن : سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة […]

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