الرافدين يحدد كيفية منح سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين

2019/08/21 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغاد: يس عراق أكد مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء، أن منح سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل […]

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