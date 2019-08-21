2019/08/21 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادماً من فريق الحسين اللاعب حسن علي (بوقي) ينضم رسمياً إلى فريق الحدود

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