الشابندر يحذر من سلسلة اغتيالات لشخصيات عراقية بطائرات مسيرة اسرائيلية

2019/08/21 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر السياسي والنائب السابق، عزت الشابندر، الاربعاء 21 اب 2019، من سلسلة اغتيالات قد تقوم بها اسرائيل لشخصيات عراقية معادية لما اسماه المشروع الأميركي الإسرائيلي.وقال الشابندر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، 21 آب 2019، إن "الوقت لن يطول حتى تبدأ طائرات إسرائيل المسيرة في سماء العراق بسلسلة اغتيالات لشخصيات عراقية معادية للمشروع الأميركي الاسرائيلي في المنطقة كما فعلت مع قيادات فلسطينية في غزة".

وكان النائب السابق عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، أفاد أمس الثلاثاء، بان طائرة مسيرة تمكنت من استهداف معسكر للحشد الشعبي في صلاح الدين بالقرب من قاعد بلد الجوية، متسائلا عن مصير قرار رئيس الوزراء الأخير بحصر موافقات الطيران العسكري.

جدير بالذكر ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أصدر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني قرارات تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين.

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